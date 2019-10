Bombeiros localizam oitavo corpo em escombros de prédio que desabou em Fortaleza

Os bombeiros localizaram neste sábado (19) o oitavo corpo sob os escombros do prédio que desabou na última terça-feira (15) em Fortaleza (CE). A vítima é José Eriverton Laurentino Araújo, 44, cuidador dos idosos Vicente de Paula, 86, e Izaura Marques Menezes, 81, que também morreram no acidente. Cerca de 130 bombeiros seguem nas buscas pela última pessoa considerada desaparecida.

As outras vítimas que morreram e já foram resgatadas da montanha de entulho são: Rosane Marques de Menezes, 56, filha de Vicente, Maria da Penha Bezerril Cavalcanti, 81, Frederick Santana dos Santos, 30, Izaura Marques Menezes, 81, Antônio Gildasio Holanda Silveira, 60, e Nayara Pinho Silveira, 31.

Sete pessoas foram resgatadas com vida, todas no primeiro dia. A Polícia Civil do Ceará abriu inquérito para apurar a queda do edifício, que passava por uma reforma que, segundo a prefeitura de Fortaleza, havia sido registrada somente um dia antes do incidente. Oito pessoas foram ouvidas até o momento, entre vizinhos e testemunhas.