Boris Johnson e Jeremy Hunt disputam cargo para primeiro-ministro do Reino Unido

Boris Johnson e Jeremy Hunt venceram as votações primárias e disputarão, em julho, a liderança do Partido Conservador e o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. Neste sábado (22), os dois finalistas começam a apresentação de seus programas aos 160 mil membros do partido, que votarão para escolher quem sucederá Theresa May. Os candidatos terão um mês para fazer campanha, até a eleição final entre os filiados do Partido que deve ocorrer no dia 22 de julho.

Conheça os candidatos:

Jeremy Hunt

Ministro das Relações Exteriores, Jeremy defendeu a permanência do Reino Unido na União Europeia em 2016, antes de mudar de opinião decepcionado pelas negociações com Bruxelas. Atualmente, Jeremy defende um Brexit com acordo.

Boris Johnson

Ex-prefeito de Londres e ex-chanceler, foi um dos grandes apoiadores da vitória do Brexit em 2016. Johnson é o favorito para o cargo, e é um defensor do Brexit independente de acordo.

