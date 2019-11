Futebol Botafogo e Inter se enfrentam no Engenhão; acompanhe

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2019

O Inter precisa da vitória para ficar mais próximo da classificação para a Libertadores de 2020 Foto: Reprodução/Twitter/Internacional Foto: Reprodução/Twitter/Internacional

O Inter enfrenta o Botafogo neste sábado (30) no estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro. O Colorado precisa da vitória para ficar mais próximo da classificação para a Libertadores de 2020.

O clube gaúcho é o oitavo colocado com 51 pontos, dois a mais que o Goiás, primeiro fora da zona de classificação para a competição sul-americana. Já o Botafogo, ocupa a 13ª posição na tabela com 42 pontos, seis a frente do Cruzeiro, primeiro na zona de rebaixamento para a Série B. Acompanhe a partida pela Rádio Grenal.

Escalações

D’Alessandro será o desfalque da equipe de Zé Ricardo. O treinador deverá mandar a campo a seguinte escalação: Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso e Edenilson; Neilton, Patrick; Guilherme Parede e Paolo Guerrero.

O técnico Alberto Valentim também possui apenas um jogador que não poderá atuar neste sábado. O zagueiro Gabriel tomou o terceiro cartão amarelo e não irá atuar contra o Inter. Assim, a escalação deverá ser: Gatito Fernández; Fernando, Marcelo Benevenuto, Carli e Yuri; Ruhan, Cícero, João Paulo, Luiz Fernando, e Alex Santana; Diego Souza.

