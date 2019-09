Bourbon Shopping, Moinhos Shopping e Porto Alegre CenterLar isentam estacionamento a partir de consumo nas lojas de Alimentação

Desde esta segunda-feira (02), os empreendimentos da rede Bourbon Shopping, o Moinhos Shopping e o Porto Alegre Center Lar promovem novamente a ação que isenta o valor do turno de estacionamento para quem consumir em lojas de Alimentação.

No Bourbon Wallig, Bourbon São Leopoldo, Bourbon Novo Hamburgo, Bourbon Canoas, no Moinhos Shopping e no Porto Alegre CenterLar, clientes que consumirem a partir de R$ 20,00 (valores não cumulativos) em lanches ou refeições no local, recebem a isenção de um turno no estacionamento.

O processo de validação será realizado pelos próprios lojistas de alimentação no momento da compra, sendo que a isenção é válida de domingo a domingo, dentro do horário de funcionamento de cada empreendimento. Consulte lojas participantes da ação www.bourbonshopping.com.br ou www.moinhosshopping.com.br ou www.portoalegrecenterlar.com.br.