Brasil e a Turquia são os dois únicos países, dentre as 171 nações que aderiram às medidas globais da OMS (Organização Mundial da Saúde), que implementaram ações governamentais de sucesso para a redução do consumo de tabaco. O resultado está no 7º Relatório da OMS sobre a Epidemia Mundial do Tabaco, divulgado nesta sexta-feira (26), no Rio de Janeiro.

