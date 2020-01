Grêmio Brasil-Pelotas x Grêmio no estádio Bento Freitas; acompanhe

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2020

Confronto ocorre no Bento Freitas, em Pelotas Foto: Editoria de Arte/O Sul Editoria de Arte/O Sul Foto: Editoria de Arte/O Sul

O Grêmio visita o Brasil-Pel neste domingo (26), às 16h, no estádio Bento Freitas, em Pelotas, pela segunda rodada do Gauchão. Depois de ambos perder na primeira rodada, as equipes procuram a recuperação dentro do Grupo B do Estadual.

Escalações:

Brasil de Pelotas: Rafael Martins; Ednei, Lázaro, Heverton e Bruno Santos; Leandro Leite, Wellington Simião, Nathan Cachorrão e João Henrique; Gabriel Poveda e Eliel

Técnico: Gustavo Papa

Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Kannemann e Cortez; Maicon, Lucas Silva, Alisson, Patrick e Everton; Luciano

Técnico: Renato Portaluppi

Ficha técnica:

Local: Estádio Bento de Freitas, Pelotas (RS)

Data: 26 de janeiro de 2020, domingo

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Roger Goulart

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor e Fabrício Lima Baseggio

