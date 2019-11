Braskem e Made In Space enviarão recicladora de plástico à Estação Espacial Internacional

Esta será a primeira operação comercial de reciclagem de plástico na história das missões espaciais. Equipamento fechará o ciclo de consumo, contribuindo para o aumento de autonomia das missões espaciais e redução da dependência de matérias-primas terrestres

Resultado da parceria entre Braskem e Made In Space, recicladora irá transformar resíduos plásticos em novas matérias-primas para a impressora 3D da Estação Espacial Internacional – Foto: Divulgação

A recicladora de plástico desenvolvida pela Made In Space – empresa norte-americana contratada pela NASA para desenvolver novas tecnologias para operação em gravidade zero – em parceria com a Braskem será lançada ao espaço durante a 12ª missão comercial de reabastecimento da empresa Northrop Grumman (NG12) à Estação Espacial Internacional. O projeto audacioso será a primeira operação comercial de reciclagem de plástico na história das missões espaciais.

O lançamento ocorreu dia 2 de novembro, horário de Brasília, na Wallops Flight Facility, estação de voos da NASA em Wallops Island, ilha na Costa Leste do estado da Virgínia, nos Estados Unidos. O objetivo é ampliar ainda mais a autonomia e a sustentabilidade das missões espaciais facilitando o dia-a-dia dos astronautas, que poderão transformar os resíduos plásticos, que já cumpriram sua vida útil na Estação Especial Internacional, em matérias-primas para o desenvolvimento de novos itens.

A parceria entre as duas empresas integra uma série de iniciativas da Braskem em prol da Economia Circular e faz parte do projeto da Braskem, Imprimindo o Futuro, que em 2016 levou para a Estação Espacial uma impressora 3D que utiliza o plástico de fonte renovável I’m greenTM PE da Braskem, feito à base da cana-de-açúcar, para manufatura de peças no espaço.