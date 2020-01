Acontece Calendário 2020 deve aquecer setor de viagens

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2020

O novo calendário brasileiro reservado para 2020 já chama atenção e o motivo, é claro, são as pequenas férias e escapadas que os viajantes poderão realizar ao longo do ano Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Diferente de 2019, o próximo ano será generoso no quesito feriados, possibilitando mais emendas prolongadas. Ao todo serão 9 feriados nacionais, sem contar os feriados estaduais e municipais como o Dia da Consciência Negra e aniversários das cidades. Destes, 6 serão prolongados – isto é, vão cair em segundas ou sextas-feiras, e ‘emendar’ com o final de semana. Só um deles vai cair em um final de semana: 15 de novembro, Proclamação da República, que cai em um domingo.

De olho no comportamento dos brasileiros em realizar diversas viagens em finais de semana e feriados ao longo do ano, além da tradicional viagem de 1 semana de férias, a CVC, maior operadora de viagens da América Latina, inicia o ano lançando seu tarifário para os 9 Feriados Prolongados de 2020, para destinos nacionais e internacionais.

A novidade também está em linha com o aquecimento da demanda típica nesta época do ano, afinal quando os brasileiros retornam de suas viagens costuma, naturalmente, a sonhar com o próximo destino. Os dados da última pesquisa de “Sondagem do Consumidor – Intenção de Viagens”, realizada em setembro pelo Ministério do Turismo, também são favoráveis ao setor de viagens: 24,3% dos brasileiros manifestaram intenção de viajar nos próximos seis meses, um crescimento de 8% versus ao mesmo período do ano anterior.

“À medida que o brasileiro trabalha mais, o descanso se faz cada vez mais necessário e, neste sentido, as viagens nos feriados entram no orçamento familiar como uma necessidade de qualidade de vida e em complemento às férias”, diz Emerson Belan, Diretor de Vendas da CVC.

