A Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul arrecadou mais de 70 mechas de cabelo para confecção de perucas para mulheres em tratamento contra o câncer de mama e de colo do útero. Doado por servidores e outros voluntários, o lote será encaminhado a internos da Fase (Fundação de Atendimento Socioeducativo) encarregados da produção.