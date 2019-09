Campeonato Brasileiro: Grêmio recebe o Avaí, na Arena

*Valéria Possamai

Pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio recebe o Avaí, nesta quinta-feira (26). A partida ocorre às 20h, na Arena.

Na oitava colocação, somando 31 pontos, o tricolor busca os três pontos para alcançar o pelotão da frente da competição. Além disso, os comandados de Renato Portaluppi buscam a manter a invencibilidade e chegar a quartar vitória seguida.

Do outro lado, no Z-4, a equipe catarinense busca somar pontos para sair da zona do rebaixamento.

Como chegam os times

Grêmio

Já pensando na decisão pelas semifinais da Copa Libertadores na próxima quarta-feira, contra o Flamengo, o tricolor pode voltar a contar com peças importantes. Léo Moura e Maicon, que estavam lesionados, estão liberados pelo Departamento Médico e podem ser titulares. O mesmo acontece com Bruno Cortez, que sentiu um desconforto na última partida, mas que já está recuperado.

Por outro lado, Geromel e Jean Pyerre seguem como ausências. Além de Leonardo Gomes, que não atua mais em 2019.

Avaí

Assim como o mandante, o Avaí também busca uma sequência de vitórias – o time vem de duas vitórias seguidas. Para isso, o técnico Alberto Valentim deve manter a mesma base de time que venceu o Atlético-MG.

Para o duelo, dois jogadores são desfalques por suspensão:Ricardo e Léo. Assim, o zagueiro Eduardo Kunde e o lateral-direito Iury devem ganhar oportunidade como titulares.

Prováveis escalações

Grêmio: Paulo Victor; Galhardo (Léo Moura), David Braz, Kannemann e Cortez; Michel, Matheus Henrique, Alisson, Luan e Everton; Diego Tardelli.

Avaí: Vladimir; Iury, Eduardo Kunde, Betão e Igor Fernandes; Pedro Castro, Richard Franco e Matheus Barbosa; Lourenço, Caio Paulista e Jonathan.

Transmissão

