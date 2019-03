Camping Acessível acontece em Três Coroas neste sábado

Por Gabriella Rocha*

Neste sábado (23), um projeto da Associação das Pessoas com Deficiências Amigos e Familiares (APDAF), juntamente com a ONG Caminhadores e Brasil Raft Park, dá início ao primeiro Camping Acessível. O evento acontecerá na cidade de Três Coroas, à 90 quilômetros da capital, das 9h às 16h. Os participantes poderão realizar trilhas, banharem-se no rio Paranhana com cadeiras anfíbias, praticarem rafting no bote e brincarem de tiro de arco-flecha. A proposta reconhece a importância de estimular a prática do turismo acessível para todos, dispondo de banheiros adaptados e restaurantes com fácil acesso no Brasil Raft Park, para assegurar que a experiência dos visitantes seja a melhor possível. No valor do ingresso está incluso acesso ao parque com estacionamento; área de lazer (campo de futebol e vôlei); “redário relax”; “playground adventure”; serviços de copa, bar e restaurante; banheiros com duchas quentes a gás; Slackline; trilhas pela mata e acesso ao rio Paranhana.

1º Camping Acessível

Quando: Sábado, 23 de março

Hora: 9h às 16h

Local: Brasil Raft Park Três Coroas

A coordenação do evento informa que, em caso de chuva, a data será alterada para o dia 30 de março.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: