Canoas Shopping realiza passeio ciclístico para comemorar a chegada da primavera

No dia 29 de setembro, primeiro domingo da primavera, o Canoas Shopping vai comemorar a chegada da nova estação com um passeio ciclístico aberto a adultos e crianças de todas as idades.

A concentração será no estacionamento do Canoas Shopping a partir das 9h da manhã e a largada está prevista para aa 9h40. O clima vai ser de muita descontração e quem for pedalar também contará com a orientação de um professor de educação física para realizar alongamentos.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas antecipadamente na Academia Aerostep do Canoas Shopping de segunda a sexta, das 10h às 22h e no sábado, das 9h às 15h até o dia 28/09.ou no dia do passeio no local da concentração, até as 9h. Cada inscrição dá direito a uma sacola contendo um squeeze do Canoas Shopping.

O circuito de 6,7km seguirá o seguinte trajeto: saída estacionamento do Canoas Shopping, Rua Vereador Antônio Ferreira Alves, Av. Guilherme Schell, Av. Victor Barreto, Rua Domingos Martins, Rua 15 de Janeiro, Rua Frei Orlando, Praça do Avião, Rua Ipiranga, Av. Victor Barreto, Av. Guilherme Schell, Rua Alberto Torres, Rua Dr. Barcelos, Rua Coronel Vicente, Rua Brasil, Rua Vereador Antônio Ferreira Alves, chegada no estacionamento do Canoas Shopping.

Para maior segurança, durante o passeio ciclístico a Secretaria de Trânsito de Canoas bloqueará as ruas do percurso para automóveis .

Serviço: Passeio Ciclístico/ 29/09 – domingo/ 9h – concentração/ 9h40 – saída/ Local: Estacionamento do Canoas Shopping/ Inscrições gratuitas/ Em caso de chuva o evento será transferido para o dia 6 de outubro

