Capital gaúcha será sede de evento sobre novidades no e-commerce

A capital gaúcha vai reunir grandes nomes do e-commerce, na próxima sexta-feira (1), no Instituto Ling (Rua João Caetano, número 440, bairro Três Figueiras, em Porto Alegre). Promovido pela Tiny ERP, empresa de software de Bento Gonçalves, serão debatidos mais de 50 conteúdos em três salas simultâneas. No salão principal, nomes conhecidos do mercado de tecnologia irão conduzir mais de dez palestras e debates com conteúdos focados na gestão e-commerce. A expectativa é que mais de 250 pessoas participem do evento.

Nomes como Alessandro Silveira, CEO da Ideris; Núbia Mota, diretora de Marketing e Novos Negócios do Magento; Leonardo Santos, CEO e Founder da Indeva; e Bruno de Oliveira, CEO do Ecommerce na Prática, irão apresentar suas experiências exitosas no mundo tecnológico. “Será uma oportunidade única de aprendermos com mestres da tecnologia questões palpitantes do mercado, como varejo digital, gerenciamento de equipes comerciais e a jornada do empreendedor”, explica o CEO da Tiny, Rogério Tessari.

Além disso, Tessari lembra que o espaço será organizado em um ambiente descontraído com muito conteúdo e conhecimento, mas também envolverá boa gastronomia, espumante e boa música em um happy hour. “Será um espaço ideal para a troca de ideias e networking”, acrescenta. Na oportunidade, será possível ainda trocar informações sobre o Tiny, software voltado para a gestão de empresas, com aulas apresentadas por especialistas, além de troca de informações sobre a ferramenta.

Os interessados poderão se inscrever e conferir a programação completa, clicando aqui.

Confira alguns temas que serão abordados: