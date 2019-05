Carlinhos Brown é substituído por Iza na nova temporada do The Voice

Após sete anos como jurado do ‘The Voice Brasil’ Carlinhos Brown se despede do programa.

Em comunicado oficial, a Rede Globo anunciou a cantora Iza como a substituta de Brown na 8° temporada do programa. Ela passará a integrar o time ao lado de Lulu Santos, Ivete Sangalo e Michel Teló, que seguem na atração. De acordo com a emissora, Brown vai se dedicar exclusivamente ao The Voice Kids a partir de agora.

“Estou me sentindo muito lisonjeada, principalmente pela responsabilidade que é sentar na cadeira que foi do Carlinhos Brown. Na minha opinião, ele é um dos maiores produtores musicais e artistas do mundo. Sempre o admirei. Ele vai ser a minha inspiração como técnica”, disse a cantora ao G1.

Brown não poupou elogios a substituta e disse: “Eu e toda a família ‘The Voice’ damos as boas-vindas à Iza, esse grande ser humano e grande artista que traz para nós uma luz a mais. Continuo aqui torcendo por ela e, é claro, por essa família que me orgulha muito em poder fazer parte. Bem-vinda a esse lugar que também é seu”

A nova temporada do reality musical começa em julho.

