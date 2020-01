Magazine Carlinhos Maia dá carrão avaliado em R$ 800 mil para o marido

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2020

Modelo BMW i8 é esportivo dos mais modernos. Na foto, Carlinhos Maia (D) e o marido Lucas Guimarães Foto: Reprodução/Instagram Carlinhos Maia (D) e o marido Lucas Guimarães (Foto: Reprodução/ @carlinhosmaiaof) Foto: Reprodução/Instagram

O humorista e influenciador digital Carlinhos Maia começou o ano dando um presentão para o marido, Lucas Guimarães: uma BMW i8 avaliada em R$ 800 mil de acordo com o site oficial da montadora.

“Promessa é divida. Há 10 anos eu vi essa cena. Minha maior felicidade é ter o teu amor! Te amo meu príncipe, juntos sempre seremos um só”, publicou Maia ao postar duas fotos dos dois com o carrão atrás.

Lucas agradeceu ao amado. “Temos o mais valioso que é o nosso amor e através dele conseguimos as outras coisas. Que presentão, hein, preto, tô com uma pena de sair com esse carro viu?”, brincou Guimarães.

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães se casaram no Nordeste em maio. A cerimônia foi vista por quase três milhões de pessoas por meio das redes sociais.

Essa não é a primeira vez que Maia dá um carro de presente para alguém. Durante seu retorno após a lua de mel, Carlinhos Maia, que estava acompanhado do marido e de outros amigos, avistou um carro todo quebrado e bastante velho em SP e resolveu parar o automóvel, sem ao menos conhecer o dono. Carlinhos Maia levou o homem em uma concessionária e pagou a ele um carro 0km.

