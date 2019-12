Rio Grande do Sul CCR ViaSul inicia Operação Verão nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2019

O objetivo é conscientizar os motoristas de que simples atitudes fazem toda diferença para um trânsito mais seguro e com fluidez Foto: Divulgação/CCR ViaSu (Foto: Divulgação/CCR ViaSul) Foto: Divulgação/CCR ViaSu

A CCR ViaSul inicia nesta sexta-feira (20), em conjunto com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), a Operação Verão 2019/2020, que segue até o dia 2 de março. Esta será a primeira temporada que a concessionária assumirá integralmente desde o começo da concessão no Rio Grande do Sul.

A fim de tornar a viagem dos milhares de usuários que trafegarão pela Freeway e BR 101 durante o verão mais agradável e segura, uma das ações propostas é a campanha “NA RODOVIA ZIG ZAG SÓ ATRAPALHA”, que tem como objetivo conscientizar os motoristas de que simples atitudes fazem toda diferença para um trânsito mais seguro e com fluidez.

Por meio de material informativo, serão disseminadas mensagens alertando que a troca constante de faixa e de velocidade não reduz o tempo de viagem e causa mais lentidão na rodovia, além de orientações para não reduzir a velocidade se o motivo for curiosidade, não trafegar pelo acostamento quando o mesmo não estiver liberado, entre outras.

Durante a temporada, a concessionária também abordará aspectos referentes aos cuidados na praia e com as crianças, realizando a distribuição de pulseirinhas de identificação nos pedágios e no litoral gaúcho, em conjunto com o Corpo de Bombeiros.

Os usuários contarão, ainda, com uma série de outros recursos a fim de facilitar o deslocamento e evitar o acúmulo de veículos em um mesmo período. Além do reforço operacional nas praças de pedágio da Freeway – em Santo Antônio da Patrulha e Gravataí – e nos serviços de atendimento médico e mecânico, haverá a liberação do acostamento como faixa adicional de tráfego na ida e retorno das praias e a divulgação dos melhores horários para viajar.

Conforme o Coordenador de Interação da CCR ViaSul, Cristiano Kowalski, será uma operação especial. “É o nosso primeiro verão completo e um desafio enorme garantir aos usuários que seus deslocamentos ao litoral sejam feitos com tranquilidade, agilidade e segurança, principalmente nas datas com maior concentração de veículos. Por meio da campanha do ZIG ZAG, queremos conscientizar os usuários de que suas atitudes também colaboram para um trânsito melhor”.

Ele destaca, ainda, o trabalho intenso que vem sendo realizado para que o veraneio dos gaúchos aconteça sem problemas. “Recuperamos as rodovias, reforçamos as equipes, mas a melhor viagem é aquela em que o usuário não precisa da gente. Caso precise, estamos preparados para atende-lo”, concluiu.

A maior concentração de veículos na Freeway e BR 101 em direção ao litoral durante toda a temporada deve ocorrer nos feriados de Ano Novo e Carnaval. Os números de tráfego, no entanto, serão divulgados mais próximo às datas. Para minimizar possíveis congestionamentos e agilizar o trânsito nos momentos de fluxo acentuado, a concessionária promoverá algumas ações:

Uso do acostamento na ida e retorno do litoral

O acostamento será utilizado como faixa adicional ao tráfego, quando necessário, tanto na ida quanto na volta das praias. Na ida, acontecerá do km 75, em Gravataí, ao km 26, em Santo Antônio da Patrulha. Já no retorno, o recurso será disponibilizado do km 1,5, em Osório, até o km 75, em Gravataí.

Para saber se o acostamento está liberado, os motoristas devem ficar atentos à sinalização na rodovia, feita por meio de painéis com piscantes, placas indicativas dispostas ao longo do trecho e painéis de mensagem variável móveis – PMVs, avisando da liberação, somente para veículos leves. Ao trafegar no acostamento quando liberado, a velocidade máxima permitida será de 70 km/h.

Operação Papa Fila

Sempre que necessário, conforme o fluxo nas praças de pedágio de Santo Antônio da Patrulha e de Gravataí, a concessionária fará a Operação Papa Fila, que consiste na cobrança antecipada da tarifa do pedágio.

Obra do pedágio na BR 101

A praça de pedágio no km 35 da BR 101, em Três Cachoeiras, está em fase final de construção. A CCR ViaSul reforça que duas faixas estarão liberadas ao tráfego, em ambos os sentidos. A fim de evitar retenção de veículos no local, a concessionária alerta aos usuários que mantenham a velocidade e não parem nas cabines uma vez que não há cobrança da tarifa. A mesma está prevista até fevereiro de 2020, ainda sem data definida.

Calendário restrito de obras

Outra medida da concessionária que visa contribuir com a fluidez das rodovias, especialmente nos feriados e finais de semana durante o verão, é o calendário restrito das obras de pavimento e conservação. Os serviços serão realizados em dias e horários alternativos, bem como nos sentidos opostos ao maior fluxo, buscando, assim, minimizar os impactos no tráfego.

Expectativa de movimento para o primeiro final de semana da Operação Verão e feriado de Natal

Entre esta sexta-feira (20) e o sábado (21), a CCR ViaSul estima que 77 mil veículos sigam rumo às praias pela Freeway, sendo 36 mil na sexta e 41 mil veículos no sábado. Em função do feriado de Natal ocorrer no meio da semana, a rodovia deve receber movimento acima do normal desde o domingo, quando 24 mil veículos devem passar pelo pedágio de Santo Antônio da Patrulha em direção ao litoral. Outros 26 mil e 23 mil devem fazer o mesmo deslocamento na segunda-feira (23) e terça-feira (24), respectivamente.

Para evitar concentração de veículos em um mesmo horário, a concessionária indica que os motoristas peguem a estrada até as 14h ou após à meia-noite da sexta e após as 13h, no sábado. No retorno do feriado, quarta-feira (25), a orientação é de que a viagem seja feita até as 14h ou após as 22h.

Nesse dia, há expectativa de que a rodovia também receba movimento de ida às praias, com 38 mil veículos sendo aguardados ao longo do dia no pedágio de Santo Antônio da Patrulha.

A CCR ViaSul reforça aos usuários que redobrem a atenção em seus deslocamentos e respeitem a velocidade máxima das rodovias. Para emergências e informações, Disque CCR ViaSul 0800 000 0290.

