O clássico entre Fortaleza e Ceará do último domingo (12) rendeu saldo positivo em relação à média de público do Brasileirão. Os 44.099 torcedores que estiveram presentes na arquibancada da Arena Castelão fizeram o Fortaleza superar o São Paulo e atingir a terceira maior média de público do campeonato. Clássico-Rei também alçou o Ceará como o estado com maior média de público do Brasileirão.