Chega a Porto Alegre o Espaço Baltoro

Um novo conceito de entretenimento chega à Capital. O Espaço Baltoro traz experiência alinhada aos prazeres de drinques elaborados e um puro cubano. Na direção da operação está Fabiano Ecco, trazendo suas expertises em serviços de excelência do Baretto Fasano, que estará recebendo convidados especiais em evento fechado para inauguração do ambiente, no dia 12/11, a partir das 18h, no Pátio 24.

Esta é a segunda unidade do bar e cigar lounge no Brasil, a primeira foi lançada no Pátio Batel, em Curitiba, no ano passado, gerenciada por Ecco. Ambos os projetos têm assinatura de Juliana Bassani Lamachia, arquiteta renomada, do Estúdio Obra Prima, com trabalhos no Brasil, Uruguai e Argentina. Para o público em geral, o local estará aberto a partir do dia 13/11.