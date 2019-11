Chevrolet retoma entregas do Onix Plus e poderá oferecer um ano de wi-fi grátis aos clientes afetados

Após suspender as entregas e recolher todas as unidades vendidas para efetuar um recall no Onix Plus por risco de incêndio, a Chevrolet já iniciou a devolução dos veículos aos proprietários com o problema solucionado. Segundo a marca, 80% dos modelos já foram reparados.

As unidades levadas pelos clientes para a atualização do software, que teve os procedimentos enviados pela fabricante aos concessionários na última segunda-feira (11), já estão sendo liberadas – com isso, os proprietários devolvem o veículo alugado pela General Motors.

Além disso, segundo uma fonte, a marca enviará nos próximos dias uma carta aos clientes afetados pela campanha com um pedido de desculpas e oferecerá um ano de wi-fi a bordo grátis.

Atualmente a marca oferece 5 planos mensais diferentes, todos da operadora Claro: 2GB por R$ 29,90, 5GB por R$ 39,90, 10 GB por R$ 59,90 e 20GB por R$ 84,90. De fábrica, ele vem equipado com um plano de 3GB ou com 3 meses grátis.

Questionada sobre a carta e a internet gratuita, a GM (General Motors) diz que está “estudando a possibilidade”. A fonte também afirma que as entregas do hatch, programadas para ainda este mês, não deverão atrasar, diferentemente do que havia se especulado anteriormente. A antecipação do recall tem contribuído com os planos da fabricante.

Andamento do recall

De acordo com a General Motors, 80% dos Onix Plus envolvidos no recall já estão reparados e 99% dos proprietários já foram contatados pela empresa. Uma força-tarefa foi criada para que os atendimentos fossem feitos o mais rapidamente possível.

“Paramos as vendas até desenvolver a solução para o problema. Nossa engenharia trabalhou incansavelmente para validar, em poucos dias, a atualização do software de gerenciamento do motor. Nossa rede mobilizou toda a força de vendas para contatar os clientes”, disse Carlos Zarlenga, presidente da GM América do Sul.

A marca diz que entrou em contato com os clientes, trabalhou no desenvolvimento de uma nova programação do software e realizou testes de validação em tempo muito menor do que o previsto.

“Agilidade e responsabilidade andam de mãos dadas quando se trata de segurança. Alocamos nossos melhores talentos para resolver o problema que se impôs”, completou Zarlenga. Para dar continuidade ao ritmo, algumas concessionárias Chevrolet permanecerão abertas neste final de semana. A lista está disponível no site da marca.

Dados do recall

A Chevrolet já informa o recall do Onix Plus em seu site. As unidades envolvidas foram produzidas entre 29 de abril e 6 de novembro; os chassis vão de LG100091 a LG139164; o reparo dura aproximadamente 30 minutos. O modelo foi lançado em setembro no Brasil.

Qual é o defeito?

No comunicado, a Chevrolet informa que a falha pode ocorrer por defeito na calibração do módulo de controle do motor dos veículos.

Isso acontece com o aumento de pressão e temperatura na câmara de combustão, causando danos no pistão. A consequência é a quebra do bloco do motor. Por fim, se houver vazamento de óleo no compartimento do motor e contato com partes quentes, há possibilidade de incêndio. A solução é a calibração do módulo de controle do motor.