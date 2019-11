Polícia Cinco traficantes são presos com meia tonelada de maconha na Freeway

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2019

A apreensão ocorreu em Santo Antônio da Patrulha Foto: PRF/Divulgação Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu meia tonelada de maconha na Freeway, em Santo Antônio da Patrulha, no Litoral Norte gaúcho, na tarde de segunda-feira (25). A droga estava em um Doblò. Cinco traficantes foram presos.

Após receberem informações do setor de inteligência, equipes da PRF deram ordem de parada para o condutor do veículo, com placas de Santa Catarina, que empreendeu fuga. Depois de uma perseguição por cerca de 3 quilômetros, o veículo foi interceptado.

O automóvel vinha do Paraná escoltado por outros dois veículos, um Voyage e um Prisma, ambos com placas paranaenses. Eles foram abordados pelos agentes federais 30 quilômetros à frente.

Os condutores dos três veículos, de 25, 29 e 35 anos, todos paranaenses, além de outros dois homens que eram passageiros, disseram que receberiam 5 mil reais para trazer a droga de Toledo (PR) e entregá-la no Rio Grande do Sul. Todos foram presos em flagrante por tráfico.

