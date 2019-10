Claro tem internet mais rápida do Rio Grande do Sul em casa e no celular, segundo Speedtest® by Ookla

A Claro comemora mais um resultado do Speedtest AwardsTM. A operadora acaba de receber os prêmios Brazil’s Fastest Mobile Network e Brazil’s Fastest Fixed Network, que a consolidam como a mais rápida do país, tanto em internet móvel como em fixa. O recente movimento da operadora, que incorporou os serviços da NET, faz com que o feito seja inédito: é a primeira vez que uma mesma marca é vencedora nas duas categorias do prêmio no país. E no Rio Grande do Sul a Claro também é líder em velocidade nos dois segmentos de banda larga.

O reconhecimento é concedido pela Ookla, líder global em aplicações de testes de banda larga fixa e móvel, dados e análises. A partir da leitura dos testes de conexão móvel e fixa realizados pelos consumidores brasileiros, via aplicativo ou site do Speedtest, a Ookla considerou os critérios de velocidades de download, upload e latência das principais operadoras do Brasil.

Resultados no Rio Grande do Sul

O desempenho obtido nas mensurações, no primeiro e segundo trimestres deste ano, premiou a Claro como a operadora móvel mais rápida do Rio Grande do Sul, com média de velocidade de download de 33,76 Mbps. Em relação à concorrência, no Estado, a média da operadora é cerca de 28% maior que a da segunda colocada (26,47 Mbps) e 102% superior à terceira (16,72 Mbps).

Nas medições de banda larga fixa, a velocidade média de download da Claro também é campeã no Rio Grande do Sul (45,76 Mbps). Em comparação com a concorrência, a média da operadora é cerca de 32% maior que a do segundo lugar (34,67 Mbps) e 46% superior a do terceiro (31,42 Mbps).

Desempenho no Brasil

A Ookla também considerou a Claro como a operadora móvel mais rápida do País, com média de velocidade de download de 31,77 Mbps, índice 47% superior à média do mercado, de 21.55 Mbps. Em relação à concorrência, a operadora tem média 36% maior que segunda colocada (23.41 Mbps) e 110,5% superior à terceira (15.09 Mbps).

A rede móvel da Claro foi líder na média de velocidade de download em 26 das 27 unidades federativas no primeiro semestre de 2019, de acordo com a rigorosa avaliação da Ookla. Todo esse desempenho é resultado do investimento contínuo da Claro em qualidade, tecnologia e infraestrutura da rede de última geração, o 4.5G.

O mais recente balanço da Anatel sobre o setor de telefonia móvel revela que a Claro lidera o crescimento no Pós-Pago. A maior parcela desse avanço no segmento é fruto de portabilidade. Ou seja, o diferencial da conexão móvel também atrai, além de clientes novos, usuários de outras operadoras.

Nas medições realizadas em banda larga fixa, a velocidade média de download da Claro foi de 49.49 Mbps, a maior entre as principais operadoras do País, sendo 47% superior à média nacional (33.58 Mbps). Já a média alcançada pela segunda (45.50 Mbps) e terceira colocadas (42.55 Mbps) são cerca de 8% e 14% menores que a da Claro, respectivamente. A performance da operadora superou os números do semestre anterior em 23% – quando o levantamento registou médias de 40.26 Mbps para a banda larga fixa da Claro.

Na categoria fixa, a Claro é a internet mais rápida em 15 unidades federativas. Por conta do investimento constante na infraestrutura, a Claro segue liderando o crescimento do mercado de banda larga fixa no Brasil e também no segmento de “ultravelocidade” – onde, segundo o último balanço da empresa, alcançou 5,3 milhões de acessos, mantendo a sólida liderança com 52% de participação neste nicho.

“Recentemente, a Claro ficou maior e mais completa com a incorporação dos serviços residenciais da NET ao seu portfólio. Foi um passo importante na ampliação dessa marca, que tem como um dos principais objetivos sempre entregar o novo aos seus clientes. E isso significa investir não só em produtos inovadores e que facilitem a vida das pessoas, mas também na entrega da melhor qualidade e maior cobertura. Estamos evoluindo, cumprindo o nosso papel e o mercado reconhece”, finaliza Paulo César Teixeira, CEO da Claro.

Durante o período (Q1 + Q2), 4.1 milhões de testes foram executados em dispositivos compatíveis com LTE (4G) conectados por redes móveis e 63.6 milhões foram realizados em redes de banda larga fixa.

