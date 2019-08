Clube do Arroz Amigo realiza homenagem a parceiros

O Clube do Arroz Amigo realizou uma cerimônia no Instituto Riograndense do Arroz (IRGA), localizado no Parque Assis Brasil, na Expointer, em Esteio. A cerimônia teve início às 20h desta sexta-feira (30). O evento foi para agradecer a colaboração de dez pessoas que fazem parceria com o clube. A associação funciona há 25 anos.

A presidente do Clube do Arroz Amigo, Lenora Horn Schneider, fez a abertura da cerimônia. “Este é um evento tradicional, chamado Confraria Arroz Amigo. Ele surgiu em 1994, ou seja, já temos 25 anos de atuação com o objetivo de divulgar a cultura do consumo do arroz e suas propriedades e também com o objetivo de unir o turismo, o agronegócio e a solidariedade”. O evento acontece com apoio de entidades e empresas profissionais que querem doar seus produtos para a realização da festa.

A casa do IRGA está presente na Expointer desde o primeiro dia, sábado (24), e continuará até amanhã (1º), para atender produtores, orientando-os e apresentando novas tecnologias desenvolvidas pelo Instituto.

Confira os homenageados