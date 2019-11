Futebol Com dúvida no meio-campo, Zé Ricardo faz treino fechado visando confronto contra o Fortaleza

Com mais uma semana livre de trabalhos – a última na temporada-, o técnico Zé Ricardo comandou o treinamento desta quinta-feira, com portões fechados no estádio Beira-Rio. A equipe que entra em campo contra o Fortaleza deve manter a base, que atuou no último final de semana, contra o Corinthians.

Quanto à formação da equipe para esta rodada, uma mudança está praticamente confirmada: Paolo Guerrero no lugar de Rafael Sobis. O peruano, que até chegou a viajar para São Paulo, no último domingo, não começou como titular por conta do desgaste, depois de amistoso com a Seleção Peruana. Assim, retorna entre os 11 iniciais no jogo de domingo, às 19h (de Brasília), no Beira-Rio.

Ainda na projeção de time, uma dúvida fica quanto ao meio-campo. Nonato, recuperado de um problema no púbis, está à disposição e briga pela titularidade com Patrick.

Assim, um provável time do Inter tem: Marcelo Lombra; Heitor, Moledo, Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick (Nonato), D’Alessandro, W. Pottker; Guerrero.

Depois do treino fechado desta manhã, o elenco ainda tem mais dois treinamentos programados para esta sexta-feira e sábado. Inter e Fortaleza se enfrentam no domingo, às 19h (de Brasília), no Beira-Rio, com promoção de ingressos aos colorados.

