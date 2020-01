Inter Com fim de contrato na Alemanha, Inter vislumbra contratação de Charles Aránguiz

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2020

Volante já pode assinar um pré-contrato Foto: (Divulgação/Bayer Leverkusen) Foto: (Divulgação/Bayer Leverkusen)

Charles Aránguiz volta a fazer a parte dos planos do Inter. Com contrato se encerrando em junho com Bayer Leverkusen, o volante já tem a possibilidade de assinar um pré-contrato. Possibilidade que pode viabilizar a volta do chileno a Porto Alegre, ainda nesta temporada.

Aranguiz passou pelo Inter entre 2014 e 2015. Além do colorado, outros clubes da Europa já demonstram interesse em contar com o futebol do jogador.

Enquanto aguarda pela definição do chileno, o Inter busca anunciar novos nomes até o início da pré-temporada. Até momento, o colorado já oficializou o volante Musto e também o lateral-direito Rodinei. Em pauta, ainda estão Marcos Guilherme e Thiago Galhardo, com quem a diretoria já possui negociações avançadas. Em busca de opções para o técnico Eduardo Coudet, Nacho Fernandes, do River Plate, também é um nome especulado.

O elenco do Inter volta às atividades nesta quarta-feira (08), no CT Parque Gigante, quando ocorre a reapresentação, marcada para às 16h30.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

