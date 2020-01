Grêmio Com indefinição na escalação, David Braz revela pedido de Renato para partida contra o Brasil-Pel

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2020

Foto: (Rádio Grenal)

Com dois compromissos neste final de semana, o Grêmio segue indefinido para o confronto contra o Brasil de Pelotas, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. A indefinição tem como motivo a realização de um jogo-treino marcado para este sábado, contra o Athletico-PR, na Arena.

A incerteza sobre o grupo que viaja para Pelotas está até mesmo entre os jogadores, conforme relatou David Braz, em entrevista após a atividade desta sexta-feira. Contudo, o zagueiro deixou claro que o comandante Renato fez um pedido.

“Estamos com um grupo curto. Muitos jogadores ainda se recuperando. Temos um amistoso contra o Athletico, além do jogo contra o Brasil. O professor pediu pra ficar todo mundo pronto”, declarou o defensor.

Mesmo que atue com titulares no amistoso não está descartada a presença dos atletas principais também na delegação para enfrentar o Brasil, tendo em vista o revés logo na estreia da competição.

David Braz também falou sobre o início da temporada. Com a lesão de Geromel, que fica afastado do time por até quatro semanas, o defensor assume a posição de titular: “Vim pra ajudar. Geromel é um grande jogador. Venho pra dar conta do recado e ajudar o Grêmio a cumprir os objetivos.”

Thiago Neves novamente foi pauta durante coletiva. O meia, que esteva no Cruzeiro, está em negociação com o clube. “É um jogador decisivo, bastante experiente. Se chegar, vamos ajudar na adaptação. Se chegar, tenho certeza que tem tudo pra nos ajudar. Nem todos os jogadores sempre ficam por cima ou por baixo. Conheço ele e sei do potencial que tem. Onde for jogar nessa temporada, vai ser o jogador que todos conhecem.”

* Por supervisão de: Marjana Vargas

