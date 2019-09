Com Maicon e Everton concentrados, Renato relaciona 27 jogadores para encarar o Athletico; confira a lista

*Valéria Possamai

Apesar da dores na panturrilha, Maicon está relacionado para a decisão na Copa do Brasil. O volante está concentrado com o time para o jogo de volta, contra o Athletico-PR, em Curitiba. Ao todo, 27 atletas, incluíndo Everton, suspenso, estão em regime de concentração em busca da vaga às finais da competição.

No treinamento desta segunda-feira, Maicon, mais uma vez, não participou do trabalho com bola. O jogador apareceu nos minutos finais calçando tênis para acompanhar a atividade. Conforme apurou a reportagem da Rádio Grenal, o gramado sintético da Arena da Baixada também é fator analisado para a situação do volante. O camisa 8 vai ser submetido a um último teste minutos antes da partida desta quarta-feira, às 19, na Arena da Baixada.

Confira a lista de concentrados:

Goleiros: Paulo Victor, Julio César e Phelipe Megiolaro;

Laterais: Bruno Cortez, Juninho Capixaba, Leonardo Gomes e Rafael Galhardo;

Zagueiros: Geromel, Kannemann, Paulo Miranda, David Braz e Rodriguez;

Volantes: Maicon, Rômulo, Michel, Darlan, Matheus Henrique e Thaciano;

Meias: Luan e Jean Pyerre;

Atacantes: Alisson, Pepê, Everton, Tardelli, André, Da Silva e Luciano.

Com a vitória conquistada por 2 a 0, no jogo de ida, na Arena, o tricolor gaúcho leva vantagem em busca de uma vaga às finais da Copa do Brasil.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas