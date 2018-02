Com mais de 15 bandas de rock e acampamento, a Festa da Pedra será realizada nos dias 10 e 11 de março em Sapiranga

Você curte uma boa música, gosta de reunir os amigos e ainda aproveitar para desfrutar de momentos de lazer? Então, se liga aí que a Festa da Pedra está chegando para proporcionar tudo isso. Com mais de 15 bandas de rock do Rio Grande do Sul já confirmadas, a festa promete ser um festival histórico e de muitas emoções ao ar livre, desfrutando da natureza.

Bandas consagradas já no ramo musical e outras iniciantes se juntarão em dois dias de festa para trazer o melhor da música para quem ama rock. Nos dias 10 e 11 de março de 2018, se apresentarão Tequila Baby,Replicantes, Acústicos e Valvulados, Rock N’ Roll Train, Carniça, Bad Rabbit (tributo a The Offspring), Maria Quem, El Justicyero, Flanders72, Aneurysma, Ovelha Negra, Red Pillow, Puta Padre, Beermones (tributo a Ramones), Yellowstone, Mudo Falante, Sagaz Homem Fumaça, Adelphia, Matanza, Jogo Sujo, Bloco e Infuria.

O festival será realizado na Fazenda Recanto das Águas, localizada na rua Rubaldo Emílio Saenger, 1005, no bairro Floresta, em Sapiranga. No local, é possível acampar. Há pista de skate, piscinas, barracas de comidas e bebidas e slackline.

O primeiro lote de ingressos custa R$ 80; o segundo, R$ 120; e o terceiro, R$ 160. Eles estão à venda nos seguintes locais: Eli Moto Peças e Café Cambona (Campo Bom), Padaria Doce Sabor e Clic Informática (Sapiranga) e Pineapple Estúdio (Novo Hamburgo) Tele-entrega: (51) 99887-2471.

Para mais informações ou dúvidas, os interessados devem entrar em contato pelo Whatsapp (51) 99952-1570 ou pela página da Festa da Pedra no Facebook.

Deixe seu comentário: