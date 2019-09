Com novidades, Flamengo divulga lista de inscritos para a disputa das semifinais contra o Grêmio

*Valéria Possamai

Adversário do Grêmio, o Flamengo anunciou mudanças na lista de inscritos para a disputa das semifinais da Copa Libertadores. As decisões entre gaúchos e cariocas se iniciam na próxima quarta-feira (2/10), na Arena, em Porto Alegre.

A nova relação de jogadores do Mengão cnta com duas novidades das categorias de base. O meia Pepê, de 21 anos, que assume a vaga Cuéllar, negociado, e Vinícius Souza, de 20 anos, assume o número 13 que era utilizado por Trauco, negociado com o Saint-Éttiene, da França.

Veja a lista de inscritos do Flamengo:

Confira a lista de inscritos do Flamengo para a semifinal da @LibertadoresBR. #CRF pic.twitter.com/lsDzInmBkJ — Flamengo (@Flamengo) September 26, 2019

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

