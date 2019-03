Com proposta de modernidade, SindiRádio lança novo site

No ar desde o dia 22 de março, o site do SindiRádio – Sindicato das Empresas de Rádio e TV do RS está completamente reformulado. Com uma interface atual, a utilização está muito mais prática e intuitiva. A navegação foi aprimorada, junto a uma apresentação visual mais clean e moderna, privilegiando o acesso à informação – sobretudo para os associados.

“Essa era uma das demandas que tratávamos como prioridade dentro do Sindicato. Uma das bandeiras da gestão é a comunicação, já que o radiodifusor associado precisa estar ciente de tudo que envolve o setor e, consequentemente, o seu negócio. O novo site do SindiRádio acompanha o mundo moderno, e que o rádio e a TV devem estar inseridos, com fluidez, requinte e fácil acesso”, avalia a presidente do SindiRádio, Christina Gadret.

O novo site dá destaque às abas informativas com conteúdos criados e/ou replicados pela entidade, como documentos de convenções, legislações, notícias, serviços ofertados, lista de emissoras, entre outros tópicos. As mudanças no portal podem ser conferidas em www.sindiradio.org.br.

