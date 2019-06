Com vitória sobre o Tottenham, Liverpoool conquista o hexa na Champions League

A final da Champions League aconteceu nesta sábado (1º) e o Liverpool se consagrou vencedor da competição — pela sexta vez. A vitória que garantiu o título foi sobre o Tottenham, por 2 a 0. A partida ocorreu no Estádio Metropolitano de Madrid e foram Salah e Origi que marcaram para o time vencedor.

O marcador foi aberto já no primeiro minuto de jogo. Após Sissoko desvias com o braço um cruzamento de Mané, o VAR confirmou o pênalti e Salah cobrou, fazendo o primeiro dos Reds. O atleta egípcio pode descontar a frustração da final do campeonato em 2018, da qual saiu ainda no primeiro tempo, por conta de uma lesão no ombro.

No confronto deste sábado, o Tottenham até tentou reagir, principalmente ao longo da etapa complementar, porém, era dia dos ingleses de vermelho brilharem e levantarem a taça. Foi no final da partida que Origi, entrando no lugar de Firmino, fez o segundo e levou a torcida do Liverpool à comemoração.

Deixe seu comentário: