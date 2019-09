Com volta de lateral Cortez, Grêmio tem treino sem indicativo de time para encarar o Avaí

*Valéria Possamai

Na preparação para encarar o Avaí, o Grêmio realizou mais uma atividade na tarde desta terça-feira. No CT Luiz Carvalho, o treino comandado por Renato Portaluppi não deu indicativos de formação. A boa notícia ficou por conta novamente, pelas presenças de Léo Moura e Maicon, recuperados de lesão. Bruno Cortez também treinou normalmente.

Pela primeira vez, o treinador teve todo o grupo à disposição no gramado, com exceção dos lesionados. Renato comandou um treino técnico e tático em campo reduzido. A atividade, contudo, trouxe como boa notícia as presenças de Bruno Cortez, Leo Moura e Maicon. Ambos devem estar relacionados para enfrentar o Avaí, na quinta-feira, na Arena.

Enquanto ocorria a atividade com bola, Pedro Geromel fazia treinos físicos. O zagueiro, que sofreu uma lesão muscular no adutor da coxa, diante do Cruzeiro, vem reagindo bem ao tratamento fisioterápico. Porém, ele ainda não foi liberado para o treinamento no campo. Assim, será desfalque no jogo de ida das semifinais, na próxima semana, contra o Flamengo, pela Libertadores.

A preparação do tricolor segue nesta quarta-feira, no CT, quando ocorre o último treinamento do time.

Leia mais: Kannemann diz que Grêmio está no melhor momento do ano e que pensamento ainda está no Brasileirão

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: