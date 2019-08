Começa a missão do relógio atômico espacial da Nasa

O relógio atômico espacial da Nasa iniciou oficialmente sua missão de um ano, segundo um comunicado oficial da agência espacial norte-americana.

O dispositivo “do tamanho de uma torradeira” foi lançado em junho a bordo de um satélite comercial. Em última análise, um relógio atômico espacial permitiria que a Nasa pilotasse sua espaçonave com mais eficiência e melhor precisão. O objetivo desta missão é simplesmente testar e ver se esse relógio permanecerá preciso no espaço.

“O objetivo do experimento espacial é colocar o Relógio Atômico do Espaço Profundo no contexto de uma espaçonave operacional – completa com as coisas que afetam a estabilidade e precisão de um relógio – e ver se ele funciona no nível que achamos que ele funcionaria: com ordens de magnitude mais estabilidade do que os relógios espaciais existentes”, disse o navegador Todd Ely, investigador principal do projeto no Jet Propulsion Lab, em comunicado à imprensa.

Hoje, a navegação por naves espaciais requer um link de comunicação bidirecional. A Nasa envia um sinal da rede espacial profunda (DSN) para a espaçonave, que envia o sinal de volta à Terra. A quantidade de tempo que essa operação leva e as mudanças no sinal causadas pelo movimento da espaçonave, chamadas de desvio Doppler, são comparadas ao movimento da Terra com a ajuda de relógios atômicos baseados na Terra, permitindo aos cientistas determinar a trajetória da espaçonave. Só então eles podem enviar instruções de navegação para a nave.

Mas um relógio atômico muito preciso permitiria aos cientistas medir o deslocamento Doppler e a trajetória da espaçonave sem enviar primeiro um sinal. E a mudança para navegação baseada em comunicação unidirecional ofereceria muitos benefícios. Para missões distantes, os cientistas não precisariam esperar o sinal chegar à espaçonave e retornar à Terra para saber sua localização – eles poderiam começar a rastrear assim que recebessem o sinal da nave. Isso também permitiria que a Nasa rastreasse mais espaçonaves com menos antenas DSN, de acordo com um resumo de 2012 da missão.

O Deep Space Atomic Clock (DSAC) consiste em um campo elétrico oscilante com a frequência aproximada que os átomos de mercúrio oscilam entre dois estados atômicos. Os átomos de mercúrio oscilam em uma frequência exata, corrigindo a frequência aproximada fornecida pelo campo oscilante. Essas frequências exatas podem então ser usadas para cronometragem e para os cientistas da Terra medirem as mudanças de sinais Doppler para descobrir a trajetória da nave.

Inicialmente, a equipe do DSAC propôs colocar o relógio no Mars InSight, de acordo com o resumo da missão de 2012. Em vez disso, ele está agora em um satélite comercial que orbita a Terra.

A missão durará um ano, após o qual os cientistas analisarão os resultados.