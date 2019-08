A recuperação da ERS-168, na região das Missões, iniciou nesta sexta-feira (30/8). Os serviços – incluídos no Plano de Obras 2019 do governo do Estado – atenderão 43 quilômetros entre os municípios de Bossoroca e Santiago. Os trabalhos devem ser concluídos em 60 dias, de acordo com as condições climáticas no período.