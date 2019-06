Comer dois potes de iogurte por semana reduz o risco de câncer no intestino

O câncer colorretal está entre os três tipos de tumor que mais acometem homens e mulheres no Brasil (quando excluímos o câncer de pele), e mais de 15 mil pessoas morrem por ano devido à doença, segundo estimativa do Inca (Instituto Nacional de Câncer).

Por estar associado a hábitos alimentares ruins, o problema pode ser prevenido com uma boa dieta e um estudo da Universidade Harvard (EUA), publicado no periódico Gut, mostra que o iogurte é um grande aliado para reduzir o risco o câncer de colo –veja como escolher o melhor iogurte no supermercado. Segundo a pesquisa, homens que comem dois ou mais potes do laticínio por semana têm 26% menos chance de desenvolver adenomas com potencial cancerígeno no intestino, quando comparados a quem não ingere o alimento.

Como foi o estudo

Com base nos dados do HPFS (Health Professionals Follow-up Study), os cientistas analisaram 32.606 homens que fizeram colonoscopia entre 1986 e 2012. Os participantes forneceram informações sobre estilo de vida, incluindo o consumo de iogurte, a cada quatro anos.

Ao todo, 5.811 voluntários desenvolveram adenomas durante a pesquisa. Entre os que ingeriram iogurte duas ou mais vezes por semana, foi observado um risco 19% menor de desenvolver adenomas “convencionais” e um risco 26% mais baixo de ter adenomas com alto potencial maligno, em comparação a quem não consumiu o alimento

Iogurte tem efeito anti-inamatório

Os autores do trabalho científico reforçaram que esse é um estudo observacional e, portanto, não pode determinar uma relação de causa e efeito sobre o consumo de iogurte e prevenção do câncer.

No entanto, eles acreditam que o alimento ajuda a evitar o crescimento anormal de células no intestino por ser fonte de bactérias boas para o organismo (como os lactobacilos), que reduzem o nível de substâncias potencialmente cancerígenas no órgão. O iogurte também possui efeito anti-inflamatório, que protege a mucosa do colón e reduz disfunções na barreira intestinal.

Outras dicas para evitar esse câncer: Evite o consumo de carnes processadas, como presunto, hambúrguer industrializado e salsicha; Ingira ao menos cinco porções diárias de frutas, verduras e legumes, e dê preferência aos cereais integrais; Pratique atividades físicas regularmente; Evite o consumo de álcool; Não fume; Mantenha o peso sob controle; Procure o médico sempre que detectar alterações nas fezes ou no hábito intestinal.

Exame

O exame de colonoscopia deve ser realizado a partir dos 50 anos de idade, ou a partir dos 40 anos em caso de histórico de câncer na família. Os resultados determinam com que regularidade ele deve ser repetido. Lembre-se que o procedimento também funciona como preventivo contra o câncer colorretal.

