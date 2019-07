Companheiros no Operário-PR, Paulo Sérgio aposta em Patrick em jogo do Inter contra o Nacional: “Força alinhada à técnica”

*Valéria Possamai

Nesta quarta-feira (24), o Inter encara o Nacional, pelo jogo de ida das oitavas de final, em Montevideo. Na busca por uma vaga a próxima fase, a equipe contará com um torcedor especial.

Paulo Sérgio, atacante do Juventude, é amigo do meia colorado Patrick do Colorado. Os dois foram companheiros de time no Operário-PR, em 2013. O atacante tinha um recomeço na carreira após base no Flamengo e o meia dava seus primeiros passos como profissional, com apenas 20 anos de idade.

“Disputamos o Paranaense de 2013. De cara, fizemos uma grande amizade e nos entendemos muito bem. Primeiro por sermos da mesma cidade (Rio de Janeiro) e segundo, por sermos bastante extrovertido. Foi uma época muito bacana e fico muito feliz com o crescimento dele”, afirmou.

Questionado sobre as qualidades do atual camisa 88 do Inter, Paulo não poupou elogios e ainda arriscou um palpite para o jogo de logo mais: “Patrick é excepcional. Um ser humano ímpar fora de campo. Dentro dele, um verdadeiro ladrão de bolas e um monstro na chegada ao ataque. Sempre teve muita força física, alinhada à técnica com sua perna esquerda. Tenho certeza, que vai continuar fazendo a diferença para o Inter. Arrisco a dizer que será novamente 1 a 0 e de novo com gol dele. Igual foi contra o Palmeiras pela Copa do Brasil”, finalizou.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

