Compras pela internet e oferta pelo WhatsApp: saiba como não cair em golpe

As compras online estão em alta, cada vez mais os brasileiros buscam pelas telas dos computadores, smartphones e tablets o seu objeto de desejo. Dados da Compre&Confie, empresa de inteligência de mercado e segurança digital, aponta que somente em abril as compras online tiveram aumento de 10,3% e totalizam R$ 5 bilhões. E um balanço realizado pela Ebit mostra que no ano passado os negócios via internet fecharam com faturamento acima de R$ 50 bilhões.

Só que na mesma esteira do aumento de acessos ao e-commerce de lambuja surgem os espertinhos e os piratas virtuais, que oferecem produtos e serviços que não existem e outros se aproveitam da febre e do alcance do WhatsApp para aplicar golpes para roubar dados e senhas bancárias. A dica é uma só: atenção redobrada.

“Checar os links enviados, avaliar os preços e a reputação dos e-commerces, além de investir na segurança dos aparelhos em que as compras realizadas (com a instalação de antivírus, por exemplo), são imprescindíveis”, alerta André Dias, diretor-executivo do site Compre&Confie.

Golpistas utilizam marcas conhecidas, como O Boticário e Gol, por exemplo, para atrair o usuário. Até mesmo a logomarca de órgãos e empresas do governo entraram nesse chamariz. Receita Federal, INSS, Previdência, Caixa Econômica e Banco do Brasil são algumas utilizadas por falsários para aplicar o golpe.

Datas comemorativas

O cerco aos usuários ocorre sempre perto de datas festivas como Dia das Crianças, Natal, ou Dia das Mães, que ocorreu recentemente. Muitos usuários recebem pelo WhatsApp uma mensagem com a oferta de brindes e promoções e solicitando o compartilhamento. E é dessa forma que o golpe cresce.

Pagamento efetuado e nada de produto

Um setor com números tão atrativos, no ano passado 58 milhões de consumidores fizeram compras online, segundo a Ebit, chama atenção dos que veem nesses consumidores vítimas em potencial.

No site Reclame Aqui existem dezenas de reclamações de consumidores de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Piauí, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Norte, Pará que enfrentam o mesmo problema: pagaram e não receberam o produto.

Dicas do Procon e da Defensoria

A coordenadora de Atendimento do Procon RJ, Soraia Panella alerta que o consumidor deve ficar atento quando fizer compras online, principalmente quando for de empresas do exterior, já que a legislação na protege o consumidor nesses casos.

“É importante verificar o registro do site, se o produto tem representação no Brasil, se é um site seguro. No caso do produto oferecido pela empresa constatei que o fabricante dos assentos infantis não possui representante aqui, o que é um problema se o consumidor necessitar de uma manutenção ou fazer a troca do produto, por exemplo. Outro ponto que a pessoa deve ficar atenta são as ofertas e as formas de pagamento, além de consultar sites de reclamações, orienta.

Fazer compras pelo Instagram exige cuidados redobrados, é o que orienta a coordenadora do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, Patrícia Cardoso. “É preciso muito cuidado, ter indicações de pessoas de confiança que compraram algum produto e não tiveram problemas”, alerta.

“O ideal é que o consumidor compre sempre em sites que tenham CNPJ, emitam nota fiscal, possuam lojas físicas. É importante também pesquisar se existem reclamações contra a empresa.Esse tipo de procedimento uma garantia para quem compra”, diz.

Para a coordenadora do Núcleo de Defesa do Consumidor a ação movida pelas pessoas lesadas por Jussara de Souza Motta corre o risco de ter um tramitação complexa , já que ela vive nos Estados Unidos. ” Sem dúvida é um processo que certamente terá um trâmite complexo pela questão da pessoa morar no exterior, além de envolver custos altos”, finaliza.

