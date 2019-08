Uma auditora da Receita Federal pediu 140 quilos de picanha como favor para liberar importação de carne em Guaíra, no Paraná. De acordo com interceptações telefônicas, a auditora chegou a intimidar o importador, que liberou três caixas de carne, fato que frustrou a acusada. Ela foi condenada a perda do cargo público, suspensão dos direitos políticos e a quatro anos e três meses de prisão.

