Confira a linha de produtos para churrasco exposta pela Tramontina na 42ª Expointer

A Tramontina foi uma das grandes marcas que esteve presente na 42ª da Expointer, maior feira agropecuária da América Latina, que ocorreu de 24 de agosto a 1º de setembro de 2019 no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. E marca fez história no evento: estacionou uma carreta de 15 metros no local para expor seus produtos durante os nove dias de feira. Os visitantes que passavam pela Expointer puderam conhecer e comprar diversos itens da linha churrasco, além de apreciar uma carne assada na hora.

Na carreta, localizada na quadra 10, estavam em exposição mais de 100 itens da linha, como facas, talheres, tábuas, churrasqueiras, entre outros. Se você não conseguiu visitar o espaço da Tramontina na feira mas ficou interessado, clique aqui e conheça agora mesmo a linha completa de churrasco da tradicional marca gaúcha.

Deixe seu comentário: