Confira como foi o primeiro tempo da partida pela 21ª rodada do Brasileirão entre Grêmio e Avaí

O primeiro tempo durou pouco com o placar no 0 a 0. Isso porque o Grêmio entrou com fome de gol! Nos quatro minutos de jogo, o Tricolor abriu o placar com um gol de Tardelli. Na jogada que resultou no gol, Everton finalizou da entrada da área, e o goleiro do Avaí, Vladimir, deu rebote. Na sobra, Tardelli e Everton chegaram juntos na bola, mas o camisa 9 foi quem mandou pro fundo das redes. Dez minutos depois, nos 14 minutos, o Tricolor ampliou o placar, com David Braz, que depois do escanteio de Luan marcou de cabeça o segundo gol do time.

Aos 20 minutos, Matheus Henrique cometeu falta em Iury na intermediária. O time catarinense pediu cartão, mas o juiz não entendeu como falta. O Avaí fez um jogo devagar, errando muitos passes, e o time tricolor não teve dificuldades de dominar a partida.

Aos 29, Jonathan, do Avaí, recebeu cartão amarelo por ter tentado cavar um pênalti. O terceiro gol do Grêmio saiu aos 37 minutos, quando Luan recebeu a bola de Tardelli na entrada da área e bateu com estilo para o fundo da rede, ampliando o placar para a equipe tricolor.

E não parou por aí! No finalzinho, aos 45 minutos, Luciano pegou de fora da área a bola e marcou o quarto gol do Tricolor. Até o momento, é goleada na Arena!

