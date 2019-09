Confira como foi o primeiro tempo de Flamengo e Internacional

O dia é de reencontro para Internacional e Flamengo. E novamente não está sendo nada bom para os Colorados, com o Inter perdendo de 1 a 0, Bruno e Guerrero foram expulsos e Moledo se lesionou. Por enquanto, a noite está sendo de terror para o time gaúcho, no Maracanã lotado.

Na escalação, a única troca no time de Odair Hellmann foi no meio de campo: Nonato entrou no lugar de Wellington Silva. Já Jorge Jesus usa toda sua força com o time totalmente titular, contando com a volta de Everton Ribeiro.

A partida começou bem pegada no meio de campo, com o time carioca trocando passes. O Inter, por sua vez, se fechava e o Flamengo buscava furar o bloqueio Colorado. Aos 10 minutos, o rubro-negro somava 62% de posse de bola.

Não bastasse isso, aos 11, Odair teve que fazer a primeira troca. Rodrigo Moledo sentiu e Klaus entrou para substituí-lo. O zagueiro Colorado sentiu dores na coxa esquerda. Para piorar, aos 14 o juiz marcou pênalti para o Flamengo. No lance, Gabigol invadiu a área, driblou Lomba e o árbitro viu um puxão de Bruno.

Em seguida, Bruno levou cartão vermelho e foi expulso. Na cobrança, Gabigol foi confiante, bateu e marcou. Flamengo 1, Internacional 0. Depois disso, mais uma troca no colorado: saiu Nico López para a entrada de Zeca.

Com um a menos e em desvantagem no placar, o Inter manteve a postura de ficar mais fechado e tentar os contra-ataques. Porém, para isso, faltava um jogador de intermediária que faça a bola chegar ao centroavante.

Aos 30, quem salvou o Inter foi Marcelo Lomba. Após cruzamento de Rafinha, a bola passou pelos atacantes e defensores e foi na direção do gol, mas Lomba se esticou e espalmou. Sete minutos depois, o colorado teve a primeira chegada. Guerrero recebeu na área e, marcado por Rodrigo Caio, tentou finalizar. O colorado reclamou de pênalti, mas o árbitro não viu nada e seguiu o jogo.

Porém, o Colorado está conseguindo manter a organização defensiva, mesmo com um a menos. O Flamengo tem dificuldade para encontrar espaços, mas pressiona. Aos 42, o rubro-negro chegou e quem salvou foi Klaus. Após cobrança de escanteio, Rodrigo Caio desviou e a bola ficou perigosamente dentro da área. De costas, Bruno Henrique não conseguiu finalizar.

Pode piorar? Na partida desta quarta-feira, pode! Aos 43, Guerrero também foi expulso. Ele reclamou com o árbitro de uma jogada de disputa de bola com Rodrigo Caio, onde acabou chocando a cabeça com o jogador do Flamengo. Guerrero sofreu um corte no supercílio e estava com muito sangue no rosto e camisa.

Dificuldade: esta foi a palavra que definiu o jogo para o Internacional no primeiro tempo. O Colorado não chegou nenhuma vez com perigo e tem dificuldade de chegar ao ataque.

Deixe seu comentário: