Sem gols: Grêmio e São Paulo empatam em partida válida pelo Brasileirão

O Grêmio enfrentou o São Paulo, neste sábado (31). O jogo, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, aconteceu no Morumbi, em São Paulo com 47 mil torcedores.

O clássico de tricolores ficou marcado pelo equilíbrio durante toda a partida, tanto que o zero não saiu do placar.

Tentando se aproximar dos líderes, o São Paulo começou o jogo no campo de ataque do Grêmio. Os donos da casa tinham a bola e a equipe gaúcha se posicionava para buscar os contra-ataques. A primeira finalização da partida foi dos paulistas, que, aos quatro minutos, viram Reinaldo arriscar uma bomba de fora da área para longe do gol. Mas a grande chance surgiu aos sete, quando Vitor Bueno ficou livre dentro da área e chutou à direita da meta defendida por Julio César.

No segundo tempo, a situação se manteve semelhante, a partida continuou parelha com a diferença de que o cansaço começou a pesar para ambas as equipes. O São Paulo buscava pressionar, mas esbarrava na forte marcação gremista, comandada pelos zagueiros Paulo Miranda e David Braz.

Os dois treinadores apelaram para o banco de reservas para tentar mudar o panorama do jogo. Cuca sacou Juanfran e Vitor Bueno para as entradas de Igor Vinícius e Helinho. Já Renato tirou Luciano e Luan para colocar Pepê e Darlan.

Com a soma de um ponto cada, o São Paulo pulou para a 3ª posição, com 31 pontos, e o Grêmio passou a ocupar o 11º lugar na tabela, com 22. O Grêmio segue tocando o barco em sua trajetória na atual edição do Brasileirão: pontuar minimamente para evitar riscos de rebaixamento enquanto foca na Libertadores e na Copa do Brasil.

Na próxima quarta-feira, o Grêmio visita o Athlético (PR) pela segunda partida da semifinal da Copa do Brasil. No domingo, pelo Brasileiro, enfrenta o Cruzeiro em Belo Horizonte.

Já o São Paulo joga no próximo sábado (7), às 19h, contra o Inter (RS) no Beira-Rio, pelo Brasileiro.