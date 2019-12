Grêmio Confira os adversários do Grêmio na fase de grupos da Libertadores

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2019

O tricolor é o cabeça de chave do grupo E Foto: (Divulgação/Conmebol) Foto: (Divulgação/Conmebol)

Universidad Católica (CHI), América de Cali (COL) e o ganhador do G4, que tem como candidato o Inter, serão os adversários do Grêmio na Copa Libertadores de América 2020 no Grupo E, onde o Tricolor ficou como cabeça de chave.

A Universidad Católica já esteve no caminho do Grêmio em duas oportunidades na história da competição. A primeira em 2011 e a segunda na edição deste ano. As duas equipes já se enfrentaram também pela extinta Copa Mercosul.

O América de Cali também já foi adversário do Tricolor em duas Libertadores. A primeira delas em 1983, na semifinal, quando o Grêmio conquistou seu primeiro título, e a segunda em 1996.

O classificado do G4 sairá do vencedor da sequência Internacional x equipe chilena (a definir entre Universidad de Chile ou Unión Española) que jogará contra o ganhador de Tolima (COL) x Macara (EQU).

A primeira rodada da fase de grupos, estreia do Grêmio, está marcada para os dias 3, 4 ou 5 de março de 2020.

Definição dos grupos da Copa Libertadores

