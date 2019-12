Inter Confira os possíveis adversários do Inter na pré-Libertadores

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2019

O sorteio acontece às 20h30 (de Brasília), em Luque, no Paraguai, na sede da Conmebol Foto: (Divulgação/Conmebol) Foto: (Divulgação/Conmebol)

Na noite desta terça-feira, serão definidos os conhecidos os confrontos da Copa Libertadores da América de 2020. O sorteio acontece às 20h30 (de Brasília), em Luque, no Paraguai, na sede da Conmebol. O Inter, assim como o Corinthians, que estão na fase de pré-Libertadores e ficarão no pote 1. O colorado terá como adversários os times que estão no pote 2. Confira abaixo, os possíveis times.

Os potes da fase de pré-Libertadores

Até aqui, apenas três times estão definidos na relação de possíveis adversários. São eles: Independiente Medellín-COL, Macará-VEN e Cerro Largo-URU. Ainda restam seis definições que surgiram a partir dos enfrentamentos da primeira fase. As três equipes que classificarem na fase 1, onde estão Barcelona-EQU, Guarani-PAR, Universitario-PE, Carabobo-VEN e Progresso – URU e ainda um time que sairá da Bolívia, entrarão na Fase 2 como E1, E2 e E3. Ainda resta mais uma definição de vaga do futebol boliviano e também do futebol chileno. Assim, o Inter tem como possíveis adversários os seguintes times:

Independiente Medellín-COL

Macará-VEN

Cerro Largo-URU

E1

E2

E3

Bolívia 3

Bolívia 4

Chile 4 A fase de pré-Libertadores tem previsão de inciar para o colorado na primeira semana de fevereiro. Já a fase de grupos se inicia na semana do dia 4 de março. A grande final ocorre no dia 21 de novembro, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

