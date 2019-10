Confrontos entre partidários e opositores de Evo Morales deixa mortos na Bolívia

Duas pessoas morreram e outras seis ficaram feridas, na noite de quarta-feira (30), em confrontos na Bolívia entre partidários e opositores do presidente reeleito Evo Morales.

“Há seis pessoas feridas e duas mortas”, disse o ministro do Governo, Carlos Romero, sobre os incidentes registrados na cidade de Montero, perto do município de Santa Cruz, reduto da oposição, no Leste do país.

Romero culpou o candidato presidencial da oposição Carlos Mesa e o Comitê Cívico Antigovernamental de Santa Cruz, que rejeitam o resultado das eleições de domingo (20).

Morales disse que os protestos fazem parte de um plano de “golpe de Estado” incentivado por Mesa. Já o líder da oposição rejeita essas acusações e desafia o governo: “Eu vou para a cadeia ou para a presidência”.