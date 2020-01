Acontece Conheça as carreiras que estão em alta em 2020

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2020

Especialista da Luandre identifica tecnologia e serviços como as áreas com mais ofertas de emprego e boa remuneração no próximo ano Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Com o avanço da tecnologia e o fim de uma década, as profissões também sofrem alterações e novos perfis são buscados pelas empresas em 2020. Segundo relatório do Futuro do Trabalho, iniciativa do pelo Fórum Econômico Mundial, 65% das crianças que estão atualmente no primário poderão trabalhar em profissões que ainda não existem.

“Com as constantes transformações tecnológicas, novas carreiras são criadas e é preciso que o profissional esteja atento ao mercado para se atualizar em suas funções atuais ou buscar especialização em novas profissões, que surgem conforme a demanda”, afirma Gabriela Mative, Gerente de RH da Luandre, uma das maiores consultorias de RH do país.

Gabriela ressalta ainda que em 2020 tecnologia, serviço e saúde serão as áreas que mais oferecerão oportunidades. “Embora as maiores demandas de profissões para o ano seguinte sejam ligadas à tecnologia, ambientes como saúde e serviços, serão beneficiados indiretamente por esses novos cargos”, diz.

Mais tecnologia na nova década

Assim, em 2020, a perspectiva de movimentação na área de tecnologia, com destaque para cargos como analista de dados, responsável por estudar e gerenciar dados para desenvolver aplicações. “por meio de conhecimentos de programação e análise, esse profissional pode criar soluções para diversos setores, incluindo também os mais tradicionais”, explica Gabriela.

Já nos setores de serviços e saúde, Gabriela afirma que serão requeridas novas habilidades. “As profissões mais tradicionais continuam no mercado, mas com novos desejos de competências, como as softskills, capacidade de trabalhar em equipe, criatividade e empreendedorismo”, explica.

Confira as profissões em destaque em 2020 e sua média salarial:

Tecnologia

Os salários podem variar, dependendo da exigência, do tempo de experiência e do segmento:

Desenvolvedor de Softwares

Desenvolvedor de Aplicativos

Analista de Softwares

Analista de Sistemas

Cientista de Dados

Analista de Dados

Analista de Banco de Dados e Rede

Serviço

Cargo Média Salarial

Supervisor Operacional R$2.000,00 a R$3.000,00

Especialista de Produtos R$ 5.000,00 a R$6.000,00

Vendedor Técnico R$7.000,00 – R$ 8.000,00

Técnico Comercial de Aplicações e Desenvolvimento R$ 4.000,00 – R$ 5.000,00

Supervisor de Contas R$ 10.000,00 – R$ 11.000,00

Supervisor de Enfermagem R$ 6.000,00 – R$ 7.000,00

Saúde

Cargo Média Salarial

Enfermeiro do Trabalho R$ 5.000,00 – R$ 6.000,00

Instrutor Clínico R$ 6.000,00 – R$ 7.000,00

Médico da Familia R$ 17.000,00 – R$ 18.000,00

As vagas estão dispo níveis no site www.luandre.com.br , em que o interessado pode se candidatar, e também no app da Luandre.

A Luandre atende 200 das 500 melhores empresas do Brasil com todo seu know-how em Recrutamento e Seleção, Administração de Pessoal (Temporários e CLT), Avaliação Profissional, Outsourcing e Programas Especiais (Saúde, Varejo e Logística).

Atualmente, possui 11 unidades em quatro estados: São Paulo (São Paulo, Santo André, Guarulhos, Campinas e Jundiaí), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), Paraná (Curitiba) e Pernambuco (Recife). Realiza também atendimento à distância em todo o país.

