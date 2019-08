Conheça mais sobre a raça de ovinos Suffolk que está na Expointer

A raça de ovinos Suffolk está no Pavilhão de Ovinos com 84 animais. Essa raça é a terceira maior em exposição na Expointer. O criador Tiago André Soltica, de Dom Feliciano, trouxe seis ovinos e explicou mais detalhes sobre os animais. “É uma raça comercial, muito utilizada para produção de cordeiros e carne de qualidade, raça carniceira, voltada para o mercado da carne. Hoje nós estamos com uma linhagem inglesa, já temos um biótipo nacional bem definido com bastante volume de musculatura, no quarto, na paleta, um ângulo comprido de lombo, um bom arqueamento de costela. É um animal muito produtivo de carne”, comenta Soltica.

O biotipo da raça apresenta uma curiosidade: os animais nascem todos pretos, e a partir dos três meses de idade, eles começam a descolorir. Após esse processo, eles ficam brancos, mantendo somente as patas e a cabeça na cor preta. Infelizmente, não está previsto nenhum nascimento dos cordeiros na 42ª Expointer. As 84 ovelhas vieram de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O peso dos machos adultos ultrapassa 180kg. O das fêmeas pode passar de 90kg.