Consulado do Uruguai marca presença na Expointer

O Consulado do Uruguai, como acontece anualmente, marca presença na Expointer, centrando suas atividades no slogan URUGUAI XXI. A inauguração oficial do estande, no Pavilhão Internacional do Parque de Exposições Assis Brasil, acontece no dia 30 de agosto, às 9h, seguida de uma confraternização. A Cônsul Geral, Liliana Buonomo, estará recepcionando os convidados. O evento também contará com a presença do vice-ministro de Turismo do Uruguai, Benjamin Liberoff, além de autoridades, lideranças setoriais e comunidade empresarial.

