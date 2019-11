Rio Grande do Sul Contas de luz da CEEE ficam mais baratas

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2019

Para os consumidores residenciais, a redução é de 6% Foto: Divulgação Roubaram cabos e componentes elétricos da subestação de energia elétrica do Parque Marinha. (Foto: Divulgação/CEEE) Foto: Divulgação

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) decidiu aplicar uma redução média de 5,06% nas tarifas da distribuidora de energia CEEE-D (Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica SA), que atua no Rio Grande do Sul. A empresa atende 1,7 milhão de unidades consumidoras localizadas em 72 municípios do Estado. As novas tarifas entraram em vigor nesta sexta-feira (22).

Para os consumidores residenciais, a redução é maior, de 6%. Para os atendidos pela baixa tensão, a redução média é de 5,82% e, para os consumidores de alta tensão, como shoppings e indústrias, a queda é de 3,26%.

A Aneel disse que ao calcular o reajuste, conforme estabelecido no contrato de concessão, a agência considera a variação de custos associados à prestação do serviço.

Segundo a agência, pesou na queda de valores o pagamento antecipado de um encargo tarifário, a Conta ACR, e ajustes em encargos setoriais, como a CDE (Conta de Desenvolvimento Energético).

