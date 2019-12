Notas Brasil Contas do setor público registram déficit de R$ 15,3 bilhões

30 de dezembro de 2019

As contas do setor público consolidado, que englobam o governo federal, Estados, municípios e empresas estatais, registraram um déficit primário de R$ 15,312 bilhões em novembro, informou nesta segunda-feira (30) o Banco Central (BC). Isso significa que, no período, as receitas de impostos e contribuições do governo foram menores do que as despesas.

