Coordenador geral da Anhanguera de Alvorada é recordista com maior número de diplomas universitários

O coordenador geral da faculdade Anhanguera de Alvorada, Leandro Moreira Maciel, 36 anos, quebrou o recorde do RankBrasil 2018, com o maior número de diplomas universitários. O professor é formado em doze cursos de graduação, quinze de pós-graduações e um mestrado, somando 28 títulos.

De acordo com Maciel, a educação é fundamental para qualquer cidadão. “Um bom profissional precisa da versatilidade do conhecimento para que busque as soluções e os procedimentos necessários para exercer o trabalho com qualidade”, relata. O recordista falou que uma grande quantidade de diplomas e de conhecimentos ajudam o lado profissional, porém, o mais difícil é conciliar trabalho e estudo.

Além disso, ele já está finalizando o mestrado em Educação e Ciências, no IPB, em Portugal, enquanto inicia o mestrado em Administração, na Atenas – College University, em Porto Rico. Além disso, ele cursa as graduações de Serviço Social, Gestão Hospitalar, História e Ciências Biológicas.

Mas, ainda não satisfeito, Maciel quer começar em breve um doutorado na área de Ensino ou Educação. “A ideia é sempre buscar conhecimento, aprimorando-se em áreas diversificadas. O profissional precisa estar qualificado quando a oportunidade surgir e uma graduação ou qualquer outro curso contribuirá na busca de uma vaga no mercado de trabalho”, completa.

Confira os diplomas de Maciel:

Graduações: Administração, Pedagogia, Letras, Educação Física, Comércio Exterior, Gestão Pública, Gestão de Recursos Humanos, Logística, Marketing, Gestão Comercial, Gestão Financeira e Processos Gerenciais

Pós-graduações: Administração Escolar, Supervisão e Orientação, Administração de Pessoas, Docência no Ensino Superior, Educação Especial Inclusiva, Educação a Distância: Gestão e Tutoria, Engenharia de Produção, Educação Infantil e Anos Iniciais, Ensino Religioso, Gestão Escolar, Neuropsicopedagogia, Psicopedagogia, Treinamento Desportivo, MBA em Coaching, Gestão Hospitalar e Coordenação Pedagógica

Mestrado: Ensino

